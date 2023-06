SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do mês de julho, o programa Encontro com Patrícia Poeta vai passar por mudanças. Patrícia Poeta e Manoel Soares, a dupla que comanda a atração diariamente, serão substituídos por Tati Machado e Valéria Almeida. Isso porque a jornalista entrará de férias e o apresentador saiu da Globo nesta sexta-feira (30).

Os rumores sobre um possível desentendimento entre os dois eram frequentes. Até o dia 17 de julho, quando Patrícia retorna da folga, o matinal será comandado pelas duas mulheres. Tati é repórter e entrou na Globo em 2013, como estagiária do gshow. Em 2017, apareceu nas telas no programa Se Joga.

Ela também ficou responsável por comentar os principais acontecimentos da casa durante os meses de BBB. Com o fim do reality show, Tati falava sobre as novelas da faixa nobre da emissora. Em entrevista à reportagem, a repórter afirmou que desenvolveu jeito para a televisão com a experiência no teatro.

Entre 2000 e 2001, Tati também fez participações no programa Gente Inocente, com Márcio Garcia. Na ocasião, fazia danças e atuações mirins para homenagear artistas como Cláudia Raia e Miguel Falabella.

Já Valéria é repórter no quadro Bem Estar, onde fala sobre temas de saúde e qualidade de vida. Assim como Tati, ela também participa de outros matinais, como Mais Você e É de Casa.