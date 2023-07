SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenor Jean William será homenageado com o título de cidadão paulistano. O vereador João Ananias (PT) é o autor do projeto, que foi aprovado por unanimidade na Câmara de São Paulo.

Jean William nasceu em Sertãozinho, cresceu em Barrinha, ambas no interior de São Paulo, e se mudou para a capital aos 22 anos. A entrega do título ocorrerá no dia 7 de agosto.