SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Gazeta realizou demissões nesta sexta-feira (30) e fez mudanças em sua grade de programação. O site Notícias da TV afirma que foram realizados, pelo menos, 30 desligamentos. Ao F5, a assessoria de imprensa do canal confirmou que profissionais foram demitidos, mas não precisou o número.

Em nota, a Fundação Cásper Líbero disse que "está revisando o orçamento de todas as suas unidades de negócios, de modo a ajustá-los à realidade do momento". Com isso, a TV Gazeta reduzirá a faixa da manhã, "concentrando suas atrações e competitividade no período vespertino, a partir das 13h". A faixa matinal terá a ampliação da parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus, segundo a emissora.

Além disso, a nota confirma o cancelamento do programa Revista da Cidade, que era apresentado por Regiane Tápias, e ajustes nos horários dos programas Você Bonita e Mulheres. Sendo assim, de segunda a sexta-feira, a parte de atrações inéditas iniciará às 13h, com o Você Bonita, seguido pelo Mulheres, às 14h30; Gazeta Esportiva, às 18h; e o Jornal da Gazeta, às 19h. A nova grade passa a valer no dia 3 de julho.

Nas últimas semanas, a TV Gazeta passou por reestruturações. Entre as mudanças, o canal demitiu Leão Lobo, que ficou no canal por dois anos e participava das atrações Revista da Manhã e Mulheres.