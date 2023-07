SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A luta contra a saúde mental levou Amanda Bynes a ser detida pela polícia pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, para uma avaliação médica, no começo do mês. Após quase duas semanas, na sexta-feira (30), a atriz recebeu alta do hospital psiquiátrico onde estava.

Segundo o jornal TMZ, a equipe médica sentiu confiança nela para liberar a continuação do tratamento em casa. No plano descrito pelo jornal, está previsto um atendimento ambulatorial diário com acompanhamento de um médico para checar se a atriz está tomando os remédios prescritos de maneira correta.

Esta é a segunda vez somente neste ano que Amanda fica sob observação médica. Em março, a atriz foi flagrada andando pelada pelas ruas da cidade e pediu ajuda após afirmar que teve um surto psicótico. Ela ficou quase um mês internada.