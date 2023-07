SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartamento que pertenceu ao apresentador Jô Soares, morto em agosto do ano passado, foi posto à venda pelo valor de R$ 12 milhões. O imóvel de alto padrão está localizado em Higienópolis, um dos endereços mais caros de São Paulo.

O apartamento tem 628 m², quatro dormitórios, biblioteca, sala de cinema com home theater. Os mármores são originais, enquanto as janelas são automatizadas e antirruído. O prédio em que o apresentador viveu foi construído em 1952.

Jô Soares morreu no dia 5 de agosto do ano passado, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 84 anos.

O médico e escritor Drauzio Varella disse que Jô escolheu deixar o hospital e passar os últimos dias em sua casa assistindo a filmes clássicos noir, seu gênero favorito. "É difícil falar do gênio tendo convivido com ele", declarou o oncologista.

O apresentador sofria de problemas de pulmão e morreu depois de uma falência de múltiplos órgãos. Na ocasião da morte dele, a ex-companheira e amiga Flávia Pedra Soares, conhecida como Flavinha, relembrou a devoção do humorista por santa Rita de Cássia e revelou que, ao ter consciência da morte, Jô repetia "morrer é fácil, difícil é a comédia", lembrando a última frase atribuída ao comediante britânico Edmund Gwenn.