SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanha a turbulenta disputa que vem sendo travada nos tribunais por causa de sua herança, pode perder de vista a força que Gugu Liberato (1959-2019) teve na cultura popular brasileira. Entre os anos 1980 e 1990, o nome do apresentador era tão forte que foi parar nos quadrinhos.

Na "Revista do Gugu", o então apresentador do Passa ou Repassa e do Viva a Noite, que ia ao ar nas noites de sábado no SBT, era desenhado sempre com um cabelo loiro manteiga, mais claro do que de fato era, e aparecia nas situações mais inusitadas.

Sempre carregando seu tradicional microfone, Gugu protagonizava histórias completamente fictícias (e algumas bem sem noção). Afinal, quem lutaria contra um lobisomem vestindo terno? Em uma edição, ele ganhava ares de "rei das selvas", numa imitação de Tarzan com sua ruiva Jane, enquanto em outra ele mostrava "a dura vida de um super-herói".

Também era comum que outros famosos da época aparecessem em "participações especiais". Na edição de número 4, Sérgio Mallandro surge como um skatista. As revistinhas continham ainda entrevistas com artistas como Angélica, Mara Maravilha e Simony, além de horóscopos, pôsteres de artistas e passatempos.

O gibi surgiu em 1988, publicado pela editora Abril, e durou até 1990, com 20 edições no total. A moeda da época era o cruzado e, hoje em dia, algumas edições estão à venda por mais de R$ 100 em sites de revenda na internet. Uma verdadeira relíquia!