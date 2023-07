SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora ucraniana Victoria Amelina morreu neste sábado (1º) depois de passar quatro dias internada devido a um ataque atribuído à Rússia contra um restaurante popular de Kramatorsk, uma das últimas grandes cidades sob domínio da Ucrânia no leste do país.

Autora de "The Fall Syndrome: About Homo Compatiens" e "Dom's Dream Kingdom", romances sem tradução no Brasil que recuperaram suas raízes na antiga União Soviética, Amelina tinha 37 anos. Ela também escreveu um livro infantil. Apesar da obra enxuta, recebeu e foi finalista de importantes prêmios europeus.

Nos últimos meses, ela vinha se dedicando a pesquisar crimes de guerra e, por isso, havia se mudado para Kiev durante a Guerra da Ucrânia. No último dia 27, ela estava no Ria Pizza, restaurante popular entre jornalistas, soldados e trabalhadores de ONGs em Kramatorsk, quando mísseis atingiram o local.

Ao menos 11 pessoas morreram na hora, incluindo três crianças, e mais de 60 ficaram feridas. A ofensiva, que transformou a construção em uma pilha de vigas retorcidas, ocorreu após um motim de mercenários em território russo, na mais grave crise da era Vladimir Putin, iniciada em 1999.

O coordenador do ataque, atribuído ao governo russo por Volodimir Zelenski, foi preso na sequência. Amelina escrevia um livro, "War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War", que iria retratar a experiência de mulheres durante o conflito.