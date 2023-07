SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gravada em junho do ano passado, a série "Viajando com os Gil", que estreou recentemente na Amazon Prime Vídeo, tem uma curiosidade: o personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, aparece em várias cenas ainda como integrante da família.

O casal se separou durante o tratamento a que Preta se submete contra um câncer no intestino e em meio a informações sobre traições de Rodrigo com a antiga stylist da artista.

Quando a série foi gravada, ao longo de 36 dias da turnê "Nós, A Gente" pela Europa e Marrocos, tudo parecia bem entre os dois. Na turnê, Gilberto Gil, pai de Preta, fez shows acompanhado de filhos, netos e da bisneta Sol de Maria.

Godoy aparece logo no início da série, na van usada para transportar a família para o aeroporto. Já na Europa, volta a aparecer em um ônibus falando sobre musculação e creditado como genro de Gilberto Gil e em uma conversa com o filho de Preta, Francisco Gil, que reclama da comida do avião. "Ninguém tá falando do jantar, tá falando da academia", diz Francisco.

Na montanha russa de um parque de diversões, o ex-marido surge com Preta e outros integrantes da família Gil. Ele participa também de um ritual religioso no Marrocos; da comemoração do casamento da ex-cunhada Maria Gil, na Itália, e de uma brincadeira com o cantor Xamã, que dormiu no ônibus que levou a trupe para uma das apresentações.

A série mostra os primeiros sintomas da doença de Preta. Em uma das cenas, ela conta que ficou sete dias sem ir ao banheiro e, em Berlim, vomitou muito. Na ocasião, a cantora acreditou que sentia o efeito da mudança de hábitos alimentares durante a viagem.

Nas últimas semanas, de volta aos shows com a família, durante uma pausa no tratamento contra o câncer, Preta tem sido ovacionada pelo público ao ter o nome citado pelo pai. Nas redes sociais, amigos registram a emoção da artista.

Também nas redes, Preta fala sobre o momento que vive. "Fique de boa, porque quem te magoou fez uma dívida com a lei do retorno. Você não", escreveu no último final de semana.

Neste domingo (2), a cantora chorou muito ao ser convidada por Thiaguinho para uma participação no projeto Tardezinha, em Niterói (RJ). No palco, o cantor e o público entoaram a canção religiosa "Derrama, Senhor" para Preta.