RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carla Diaz ficou em segundo lugar no quadro Dança dos Famosos do programa Domingão com Huck. A atriz encarou a derrota para Priscila Fantin na final da competição neste domingo (2) de forma natural, ez, que fez questão de comentar sobre sua participação na atração.

"Quanto orgulho dessa trajetória. Abrindo essa live para deixar registrado a minha gratidão por todo carinho e apoio que recebi das pessoas. Obrigada a todo mundo, e ao meu parceiro Diego Basilio. Tudo se tornou melhor ainda tendo um parceiro como você que sempre acreditou em mim! Obrigada", começou ela, que disse ter terminado o programa com a sensação de vitória.

"Eu estou radiante. Realizei um sonho de estar na Dança dos Famosos. Me sinto vitoriosa", pontou. Ela também a agradeceu as alta notas que sempre recebeu do público: "O apoio de vocês só me motivou", concluiu Carla, que teve a torcida do noivo Felipe Becari na plateia do Domingão. Recentemente, o casal foi denunciado anonimamente no Ministério Público por questionamento sobre o valor do anel de noivado e como foi paga uma viagem realizada por ela para a Itália.