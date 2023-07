SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 87 anos, está hospitalizado após ser diagnosticado com Covid-19. Os filhos do autor, Morgana, Álvaro e Gonzalo, confirmaram a informação nesta segunda-feira (3), através do Twitter de Álvaro Vargas Llosa.

"Tendo em vista o interesse da mídia pelo estado de saúde de nosso pai, informamos que ele está hospitalizado desde sábado após ter sido diagnosticado com Covid-19", diz a publicação.

"Ele está sendo tratado por excelentes profissionais e está acompanhado por sua família. Pedimos aos meios de comunicação que respeitem, neste momento, sua privacidade e a nossa."

Mario Vargas Llosa é vencedor do Prêmio Nobel de literatura de 2010.