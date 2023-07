SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil ainda está se recuperando de um câncer e teve um momento especial com Angélica, neste domingo (2). Em festa de encerramento da 'Dança dos Famosos", Preta cantou com a mulher de Luciano Huck e a atriz Carolina Dieckmann. O momento foi compartilhado por um post de Angélica no Instagram.

"Cantar ao lado da Preta é uma experiência que transborda energia, amor e alegria. Ela é uma mulher forte, talentosa e dona de uma voz poderosa que contagia a todos ao seu redor. Admiro sua autenticidade, sua luta e seu compromisso em espalhar amor através da música", disse ela, na legenda.

Além disso, a apresentadora reforçou a amizade forte delas. "Preta, minha amiga, obrigada por trazer ainda mais luz à minha vida. Que nossa amizade continue sendo uma fonte de alegria, apoio e inspiração", finaliza o texto.

Durante o evento, Preta Gil e outras celebridades, como Ferrugem, Gabi Melim e Belo, proporcionaram um show animado para os convidados. O evento também celebrou a vitória de Priscila Fantin no "Dança dos Famosos", que competiu ao lado de Carla Diaz, segunda colocada, e Rafa Kalimann, terceira colocada.