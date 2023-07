RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A modelo Suelen Gervasio entrou na reta final da gravidez de sua filha Nina com o cantor Vitão e nesta segunda-feira (3), ela fez um desabafo reclamando a ausência do artista durante a gestação. A irmã de Rafael Zulu se pronunciou após ser criticada por publicar uma lista com itens que ainda faltava do enxoval do bebê. Suelen pediu presentes para seus seguidores.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu na mídia falando bonito e dizendo que é 'pai', e no off está fazendo igual a muitas pessoas fazem comigo", começou ela dando a entender que a relação com Vitão é difícil. "Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do 'pai' que nunca comprou nada para a bebê."

Suelen afirma que o comportamento de Vitão mudou quando a gravidez se tornou pública e o acusa de não querer assumir a paternidade da criança. "Ele expressa o desejo de que 'essa criança' não seja dele! É assim que ele se refere à bebê. Para evitar mais estresse, algo que eu já vivia antes dessa exposição que ele me colocou estando grávida, decidi me afastar e proibi-lo de estar presente até mesmo no momento do meu parto", disse.

A modelo ainda contou que Vitão sempre soube do seu antigo relacionamento e que nunca teve dúvidas sobre ser, de fato, o pai da criança. "Não mereço viver isso nesse momento da gestação, nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado, que Deus conforte o coração dele quando a minha filha nascer".

Em um vídeo, ela explicou mais sobre a lista de presentes: "Só para deixar claro, estamos bem por aqui. Eu e a neném estamos ótimas, ela é perfeita. Amo minha filha. A lista que fiz é para as pessoas que sempre pedem o endereço da minha casa para enviar algo para a Nina, ou para amigos que moram longe e não poderão comparecer ao Chá Arraial, que será presencial."

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor Vitão para comentar sobre as declarações de Suelen Gervasio, mas até a publicação desta nota, não obteve resposta.