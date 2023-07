SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A carioca Letrux já tem os primeiros shows de divulgação de seu novo álbum "Letrux como Mulher Girafa", lançado no final de junho deste ano, marcados em São Paulo -eles acontecem entre os dias 13 e 15 de julho, quinta a sábado, às 21h30, na comedoria do Sesc Pompeia.

Os ingressos para as apresentações partem de R$ 12, para quem tem a credencial plena do Sesc, e chegam até R$ 40, que é o valor da entrada inteira. As vendas começam às 17h desta terça-feira (4) no site da instituição. Quem quiser fazer a compra presencial pode ir até as bilheterias do Sesc nesta quarta-feira (5) também às 17h.

O trabalho sucede "Aos Prantos" de 2020, e "Letrux Em Noite de Climão", de 2017, e faz mais um mergulho em temas como crises existenciais e paixões, além de ter colaboração de Lulu Santos em uma de suas canções.