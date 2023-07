SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hospital onde Stênio Garcia está internado desde sábado (2) emitiu um boletim médico com atualizações sobre o quadro de saúde do ator. Ele sofreu uma infecção generalizada grave no último fim de semana, conhecido como septicemia.

"O paciente encontra-se em tratamento medicamentoso e a equipe médica segue com a investigação diagnóstica. Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta", informou o Hospital Samaritano Barra por meio de nota.

O ator publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (4), em que tranquiliza os fãs e agradece pela torcida.