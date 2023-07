SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor José Celso Martinez Corrêa, 86 anos, que está internado em estado grave na UTI Hospital das Clínicas, será submetido a hemodiálise.

O dramaturgo teve 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora, no Paraíso, em São Paulo, na terça (4).

"Conversamos bastante com os médicos, o Zé está enfrentando as coisas, está precisando de medicamento, de suporte de ventilação, vai ter que filtrar o sangue com hemodiálise, mas ele está estável e vivo. Acho que a gente pode ficar com bastante esperança. Ele está vivo e tem toda a potência de superar as coisas e se regenerar", diz a médica Luciana Domschke em áudio enviado aos amigos do diretor.

Também atriz, Luciana é amiga de Zé Celso e acompanha rotineiramente a saúde do dramaturgo.

Os familiares do diretor também foram informados pela equipe médica que o quadro dele é grave e passa por altos e baixos.

Além do diretor, outras três pessoas ficaram feridas no incêndio e seguem internadas.

O ator Marcelo Drummond, marido de Zé Celso, inalou monóxido de carbono e está em observação. Também se machucaram os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt.

"Foi um horror. Acordei com as labaredas e levei um tempo para entender que era fogo de verdade", disse Bittencourt à reportagem. Ele não chegou a se queimar, mas também foi transferido para a UTI por ter inalado monóxido de carbono.

Bittencourt contou que o incêndio começou no quarto do dramaturgo. "Provavelmente foi no aquecedor", revela. Ele disse que encontrou o dramaturgo muito machucado no chão da sala, sendo arrastado por Victor para tirá-lo do fogo.

A Polícia afirma que trabalha em busca de evidências das causas do incêndio e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação.

Zé Celso e Marcelo se casaram no dia 6 de junho, em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.

