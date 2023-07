RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A pequena Alice Secco famosa nas redes sociais durante a pandemia pela sua habilidade em pronunciar palavras difíceis e também por estrelar uma campanha publicitária de um banco ao lado de Fernanda Montenegro, se juntará à equipe de apresentadores da Globo a partir do próximo domingo (9). A menina, de 3 anos, fará sua estreia no quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck.

A notícia foi divulgada por Luciano Huck nas redes sociais. Alice também anunciou sua contratação pela emissora para participar do programa sobre crianças superdotadas. "O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai fazer o 'fofurômetro' explodir. Seja bem-vinda, querida Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", escreveu Huck.

"Obrigada pelo convite! [...] Já estou ansiosa!", agradeceu ela. "Os Pequenos Gênios são incríveis! Crianças superdotadas exibem uma habilidade cognitiva fenomenal, absorvendo e articulando conceitos complexos com uma facilidade surpreendente. É um verdadeiro espetáculo. Estamos esperando todos vocês no Domingão", disse Alice.