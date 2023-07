SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme falou sobre suas escolhas de estilo em bate um papo com Danilo Gentili em episódio do programa The Noite (SBT) que vai ao ar nesta quarta-feira (5). Após se envolver em polêmica nas redes sociais por usar cropped, o ator explicou porque opta por peças curtas.

Agora sócio de uma marca de roupas, João falou que a moda o faz se sentir bem: "é um estado de espírito. É sobre sentimentos e se sentir bem também. Eu (por exemplo) me sinto mais forte quando estou com cropped".

O ator também comentou a respeito de sua relação com Maisa Silva, com quem os internautas especulam romance: "Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo".

Mas ele nega que haja romance entre os dois: "é amor, já. Amor romântico, não". "Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe. Mas, amor romântico, não", completou.