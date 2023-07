SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Susana Naspolini e a cantora Gal Costa, que morreram em outubro e novembro de 2022, respectivamente, serão homenageadas pela prefeitura do Rio de Janeiro. Os seus nomes serão atribuídos a espaços públicos na cidade.

O decreto foi sancionado pelo prefeito, Eduardo Paes, e já foi publicado no Diário Oficial. Ainda não foram definidos os locais e/ou ruas que deverão receber essas denominações.

A jornalista Susana Naspolini, da TV Globo, morreu no dia 25 de outubro do ano passado, aos 49 anos, após longa batalha contra um câncer. Ela estava internada há mais de uma semana em um hospital em São Paulo, e a morte foi confirmada nas redes sociais por Julia, 16, sua única filha com o jornalista esportivo Maurício Torres ?morto em 2014.

"É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, mas infelizmente não deu", escreveu Julia em um post se despedindo da mãe.

Sem nunca perder a fé, Susana travou e venceu algumas batalhas contra o câncer ao longo dos últimos anos. Segundo a filha da jornalista, o mais recente havia sido um tumor na bacia que se espalhou para outros órgãos, comprometendo principalmente o fígado.

Já Gal Costa morreu na manhã do dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos. Semanas antes, a equipe dela informava que a cantora precisaria cancelar alguns shows naquele mês para se recuperar da retirada de um nódulo na fossa nasal direita.