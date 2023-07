SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O universo da dinastia Targaryen e seus dragões, que fizeram sucesso na série do HBO Max, será exibido no Shopping Metrô Itaquera, região leste de São Paulo, em "House of the Dragon". O público poderá acompanhar a exposição entre os dias 7 de julho e 6 de agosto.

Em um espaço de 215 metros quadrados, estarão expostas esculturas em tamanho real dos personagens Rhaenyra e Daemon Targaryen, que guardam o local. Haverá também uma recriação de quatro metros de altura do dragão Syrax, além dos crânios dos dragões Vhagar e Caraxes.

O público ainda poderá se sentar no Trono de Ferro, objeto icônico da série que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones", além de ver a espada de aço valiriano e ovos de dragões.

Há ainda uma área interativa de jogos que funcionará com sessões de 20 minutos em grupos de 15 pessoas. Os visitantes poderão se aventurar em jogos que capturam movimentos, guiando um dragão por um circuito, ou uma disputa para ver quem chega primeiro ao Trono de Ferro.

A entrada é gratuita, só é preciso resgatar um cupom de acesso no aplicativo do shopping. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

HOUSE OF THE DRAGON

Quando Seg. a sáb., das 10h às 22h, dom. e feriados, das 12h às 20h. De 7/7 a 6/8

Onde Shopping Metrô Itaquera - Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera, região leste

Preço Grátis

Classificação 16 anos