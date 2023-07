SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O andar do prédio em que Zé Celso, 86, mora, foi interditado pela Defesa Civil após ser atingido por um incêndio ontem (4). O imóvel fica em São Paulo, no bairro Paraíso.

O 36º Distrito Policial (Vila Mariana) investiga a causa do incêndio e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), informou também a Polícia Civil.

Diretor teve 53% do corpo queimado e segue em estado grave. "Acabei de conversar com os médicos que estão cuidando do Zé Celso na UTI. O caso dele é grave, com queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando, com bastante suporte, tanto ventilatório -ele está sedado e intubado- com ventilação mecânica", informou a médica e atriz Luciana Domschke, que acompanha Zé Celso.

O QUE ACONTECEU?

O apartamento do diretor Zé Celso foi atingido por um incêndio na manhã de ontem (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às 8h04. Onze viaturas atenderam a ocorrência.

O diretor foi internado no Hospital das Clínicas, no bairro Cerqueira César, teve 53% do corpo queimado e está em estado grave.

Os outros três moradores da casa, entre eles o marido do diretor, Marcelo Drummond, estão em observação por causa da inalação de fumaça.

O cachorro de estimação do ator, chamado "Nagô", já teve alta da clínica veterinária.