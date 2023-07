RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ficar conhecida nas redes sociais, durante a pandemia da covid-19, pela desenvoltura ao pronunciar palavras difíceis e até protagonizar um comercial do Itaú ao lado de Fernanda Montenegro, a pequena Alice, 3, vai virar apresentadora na Globo.

A partir do próximo domingo (9), a menina vai estrear no quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck, sobre crianças superdotadas. O anúncio foi divulgado pelo próprio Luciano Huck e pela mãe da criança, Morgana Secco, em suas redes sociais.

"O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o 'fofurômetro'. Bem-vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", escreveu o apresentador do programa dominical.

A mãe de Alice também postou um story no Instagram para falar do novo trabalho da filha. "Quem pediu mais Alice na TV? A partir de domingo ela vai estar no Domingão apresentando o quadro Pequenos Gênios", disse ela.