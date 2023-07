RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Ribeiro de Lima, mais conhecido como o influenciador Toguro, 34, foi internado nesta terça-feira (4) no Hospital São Camilo, em São Paulo, com fortes dores.

Em uma nota divulgada no perfil do Instagram do influenciador, a assessoria do influenciador informa o boletim médico de Toguro. "Toguro deu entrada no Hospital São Camilo, com fortes dores. Fizeram diversos exames e foi constatado uma bactéria. Está internado e tomando medicamento. Esperamos a evolução", diz a nota.

Além da foto divulgada junto com a nota, o influenciador fez stories na mesma rede social para contar sobre a ida ao hospital. "Para eu ir no hospital é porque está embaçado, mano", escreveu ele. Ele também afirmou: "Não curto vir em hospital, mas está extremo a dor".

Nos comentários da publicação, seguidores desejaram a recuperação do influenciador. "Força, Toguroooo", escreveu o ex-BBB Bil Araújo. "Melhoras", disse Djonga. "Melhoras, irmão", escreveu MC Brinquedo.

Em maio, Toguro foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo homicídio culposo -quando não há intenção de matar- do motociclista Johny Vieira, de 30 anos. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa da polícia.

O acidente aconteceu na saída da Linha Amarela, na Vila do João, Zona Norte da capital fluminense, em março deste ano.

Nos stories, ele divulgou algumas fotos no hospital.