RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um novo boletim médico de Compadre Washington, 61, foi divulgado na noite desta terça-feira (4). Após oito dias de internação, o cantor ainda segue no hospital e sem previsão de alta.

Em um boletim divulgado no Instagram do cantor, o Hospital Mater Dei informa a atualização do estado de saúde do integrante do É o Tchan!. "Atesto que o senhor Washington Luiz Silva Santos segue internado neste serviço por motivo de agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas). O paciente encontra-se estável e em unidade de internação. Encontra-se em ajuste terapêutico e reabilitação com equipe multidisciplinar. Não há previsão objetiva de alta hospitalar."

Na sexta-feira passada, o hospital havia divulgado que o estado de saúde de Compadre Washington era estável. Desde então, ele tem feito fisioterapia e faz exercícios com um profissional de saúde.

O artista sentiu um desconforto enquanto comandava o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé.

Ele precisou interromper a apresentação e foi encaminhado imediatamente para o Hospital Municipal Albino Leitão. "Teve um excelente atendimento pela equipe médica", informou a equipe do músico.

O vocalista do grupo É O Tchan foi transferido para o Hospital MarterDei, em Salvador.

O artista iria passar por uma bateria de exames para verificar as condições gerais e entender o que pode ter provocado a indisposição.