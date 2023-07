SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Suplicy, deputado estadual de São Paulo, visitou nesta terça-feira (4) Zé Celso no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

O político é amigo de longa data do diretor de teatro e afirmou que, segundo a equipe médica, o quadro de Zé Celso é delicado. O artista teve 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento na manhã de ontem.

Suplicy diz que ainda não é possível dizer se Zé Celso resistirá às queimaduras. "A situação, pelo que me informou a médica ontem, a situação dele é ainda muito delicada. Não se tem assegurado que ele vai conseguir ultrapassar essa enorme dificuldade dessas queimaduras de terceiro grau, que aconteceram nas costas, nas nádegas, nos ombros, e acho que um pouco no rosto também."

O deputado não entrou no quarto do artista, mas conversou com a equipe médica. "Eu conversei com uma das principais médicas que estava, naquela hora, cuidando do Zé Celso, e ela me disse que ele estava agora entubado. Eu pude vê-lo assim da porta do quarto onde ele estava, sem entrar no quarto para não incomodar, porque havia dois enfermeiros cuidando dele. Então, eu também fiz um apelo aos orixás para cuidarem da plena recuperação dele."

Segundo informações de amigos próximos, o artista segue sedado e intubado. "Conversei com a Marília Gallmeister, que é uma das principais arquitetas do Teatro Oficina. [...] Acho que vai precisar de 48 horas, segundo ela me disse, para ter um diagnóstico mais definitivo a respeito [da situação dele]."

Suplicy deixou, aos cuidados da médica que cuida de Zé Celso, um bilhete para o amigo. "Querido José Celso Martinez Correa, passei aqui no Hospital das Clínicas, 11º [andar], onde você está internado. Conversei com a Dra. Roberta Vieira, que está cuidando de você, junto com Dr. Diogo, para lhe transmitir toda força para sua plena recuperação. Estou rezando para Jesus, Nossa Senhora, São José, pedindo a força dos orixás que lhe deem toda força. O abraço amigo, Eduardo M. Suplicy", diz a carta.

Suplicy também fez um apelo a favor da criação do Parque do Rio Bixiga na Bela Vista, em São Paulo, projeto idealizado e defendido por Zé Celso. Ele pede que a Câmara Municipal da capital vote pela aprovação do projeto em agosto, na volta do recesso, em homenagem ao diretor. O deputado afirma que está em contato com outros políticos, para discutir o assunto.

Ele diz que vai esperar alguns dias antes de voltar a visitar Zé Celso, porque a visitação na UTI é limitada. "Eu vou aguardar um pouco, porque já estive lá. [...] Deixei minha mensagem também de plena recuperação para ele e logo que ele estiver melhor, eu pretendo fazer uma visita, sim."

O QUE ACONTECEU?

O apartamento do diretor Zé Celso foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às 8h04. Onze viaturas atenderam a ocorrência.

O diretor foi internado no Hospital das Clínicas, no bairro Cerqueira César, teve 53% do corpo queimado e está em estado grave.

Os outros três moradores da casa, entre eles o marido do diretor, Marcelo Drummond, estão em observação por causa da inalação de fumaça.

O cachorro de estimação do ator, chamado "Nagô", já teve alta da clínica veterinária.