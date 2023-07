SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma temporada de estreia no final de 2022, a peça "O que nos mantém vivos?" volta aos palcos de São Paulo, agora, no Itaú Cultural. As apresentações acontecem entre os dias 13 e 23 de julho e os ingressos são gratuitos. A reserva dos bilhetes acontece no site da instituição.

Renato Borghi, que fundou o Teatro Oficina ao lado de Zé Celso, compõe o elenco e assina a adaptação do texto com Elcio Nogueira Seixas. O musical é inspirado na obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht.

A montagem é dividida em quatro unidades temáticas -Deus, família, pátria e propriedade- e se debruça sobre as origens do autoritarismo. Durante a peça os artistas provocam o público a refletir sobre questões sociais fazendo referências ao governo de Jair Bolsonaro.

Esse espetáculo é uma continuação de "O Que Mantém um Homem Vivo", idealizado na década de 1970 ao lado de Esther Góes e que ganhou nova montagem em 2019.

A montagem também tem uma temporada marcada para o Teatro Oficina, que é parte das comemorações do aniversário de 65 anos do local.

O QUE NOS MANTÉM VIVOS?

Quando De 13 a 23 de julho. Quinta-feira a sábado, às 20h. Domingo e feriados, às 19h

Onde Itaú Cultural Avenida Paulista, 149

Preço Grátis

Classificação 16 anos

Elenco Renato Borghi, Débora Duboc e Elcio Nogueira Seixas

Direção Rogério Tarifa

Link https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/event/oquenosmantemvivos