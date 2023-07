ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews ficou em primeiro lugar entre os canais de notícias no primeiro semestre com o Estúdio i, comandado por Andréia Sadi na faixa entre 13h e 16h. O resultado foi celebrado internamente porque Andréia completou um ano no comando do programa no último mês de junho. Mesmo com a forte concorrência do Pânico, da Jovem Pan, que cresceu nos últimos meses, o noticiário segue com uma vantagem confortável.

Segundo dados de audiência do Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão) da TV paga, apurados pela reportagem, Sadi teve média de 0,7 ponto entre janeiro e junho deste ano. Com o índice, a GloboNews ficou 108% acima da Jovem Pan, que ficou em segundo lugar com o Pânico e o programa Linha de Frente, comandado por Thiago Pavinatto. A CNN Brasil ficou em terceiro e a Record News em quarto.

Entre todos os canais da TV fechada, o programa jornalístico ocupou o segundo lugar no total de indivíduos e entre indivíduos com TV por assinatura, ficando atrás apenas do canal Viva, que reprisa antigas novelas da Globo no horário, como "Senhora do Destino" (2004) "O Sexo dos Anjos" (1989) e "Força de um Desejo" (1999), por exemplo.

Já na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do país e referência para investimentos dos publicitários, o Estúdio i é líder no segmento dos canais de notícias e obteve desempenho 42% acima que a Jovem Pan nos seis primeiros meses de 2023.

Recentemente, Andréia Sadi passou a ter mais chances como apresentadora na Globo. Ela entrou no rodízio de apresentadores do Jornal Hoje com outros apresentadores da GloboNews, como Camila Bomfim e Nilson Klava.