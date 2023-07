SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio do governo federal para um programa de renegociação de dívidas, chamado Desenrola Brasil, mostra uma mulher idosa com a mão no ouvido junto a um banco de praça, uma alusão à personagem Velha Surda, do programa de humor "A Praça É Nossa", do SBT.

A paródia fica mais clara dado que a palavra "praça" está grifada em vermelho no anúncio do governo, dentro do bordão "nome sujo na praça". O tuíte foi logo interpretado como mais uma reação de Lula às críticas feitas contra ele pelo humorista Carlos Alberto de Nóbrega, o idealizador do humorístico.

Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda, Nóbrega disse que achava ruim que um homem sem graduação fosse eleito para governar, pois este afundava o país.

No dia seguinte, Lula rebateu indiretamente a fala sobre seu diploma. Em seu perfil no Twitter, o presidente comparou a história do Brasil com a da Argentina no campo da educação, antes de reafirmar o compromisso de seus primeiros dois governos com a pauta. O chefe do Executivo não citou Nóbrega.

"Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente.

"Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."

A Velha Surda foi uma criação do ator Roni Rios nos anos 1960, interpretada por ele até sua morte, em 2001. Carlos Alberto de Nóbrega só foi reviver a a personagem em 2017. Recentemente, ela foi também encarnada por Marcius Melhem, ex-diretor de humor da Globo envolvido em disputa judicial com Dani Calabresa.