SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stênio Garcia, 91, gravou um novo vídeo no Hospital Samaritano, onde está internado após sofrer uma septicemia aguda.

"Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção", escreveu o artista na legenda.

"Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona".

Stênio também criticou as notícias falsas sobre seu estado de saúde: "A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja a saúde, eu pelo menos faço isso porque sei que tem a lei do retorno".

O QUE ACONTECEU?

Stênio foi internado no sábado (1), às 16h.

Segundo a publicação, a infecção generalizada no sangue foi causada por bactéria. Ele estaria com uma infecção e leucócitos muito altos.

O ator sentiu fortes dores no quadril e nas pernas, mas seguiu consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.

Stênio passou por uma bateria de exames -tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão- e teve uma leve melhora após a administração de antibiótico intravenoso.

O artista está internado e acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade.

Segundo ela, visitas são proibidas, para que ele se recupere o mais rápido possível.