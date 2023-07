SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Teatro Oficina fez uma breve homenagem a Zé Celso ao anunciar a morte do diretor na manhã desta quinta-feira (6)

"Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo", começa a publicação, citando o autor Oswald de Andrade. "Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol. Amor de muito. Amor sempre", finaliza a publicação.

A postagem recebeu comentários de celebridades e figuras notáveis. Artistas como Paulo Vieira, Tuca Andrada, Maria Gadú, Letícia Spiller, Daniela Mercury, Emanuelle Araújo, Ná Ozzetti e Armando Babaioff, e políticos como Guilherme Boulos, Samia Bomfim e Manuela d'Ávila, deixaram mensagens de carinho na publicação

O dramaturgo estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento.

Após ser encaminhado para a UTI do hospital, Zé Celso foi sedado, entubado e, posteriormente, submetido à hemodiálise.

A principal suspeita é de que o incêndio tenha ocorrido por um aquecedor elétrico na madrugada de 4 de julho. As chamas teriam se alastrado por peças de roupas, livros e outros objetos do apartamento do dramaturgo, localizado no Paraíso, na zona sul da capital paulista.

No hospital, Zé Celso recebeu visita de familiares e amigos, como a do deputado Eduardo Suplicy. Ele explicou que o dramaturgo teve queimaduras de terceiro grau nas costas, nádegas, ombros e no rosto.