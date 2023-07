SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, será no Teatro Oficina, a casa símbolo das artes cênicas e da resistência à gentrificação, no Bixiga, centro da capital paulista. O ator e dramaturgo morreu nesta quinta-feira (6), aos 86 anos.

Várias pessoas, visivelmente emocionadas, estão chegando em frente ao Teatro Oficina nesta tarde.

Segundo a equipe da companhia teatral, muitos atores que conviveram com o dramaturgo estão reunidos no interior o estabelecimento, em momento solene e íntimo. Ainda é esperada a chegada de mais artistas.

André Passi Neto, do bar Nosso Cantinho, vizinho do Teatro Oficina, disse à reportagem ter aberto as portas para que os artistas e o público pudessem se alimentar sem precisar ir muito longe.

O dono do estabelecimento conta que tinha amizade com Zé Celso. "Era um cara alegre, extrovertido, simpático. Um ícone do teatro", afirmou. "O Teatro Oficina é um chamariz para o bairro todo. A Bela Vista se tornou conhecida por isso."

Zé Celso morreu após ter 53% de seu corpo atingido pelo incêndio que consumiu seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital paulista, na última terça-feira (4). O artista estava entubado na UTI, em coma induzido para não sentir a dor das queimaduras.

