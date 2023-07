SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Drummond, marido de José Celso Martinez Corrêa, será o responsável pelo legado do dramaturgo, que morreu nesta quinta (6).

Juntos há 36 anos, eles oficializaram a união há exatamente há um mês.

Como Zé Celso não tinha herdeiros diretos, ele se preocupava com a burocracia que Marcelo poderia enfrentar após a sua morte.

A decisão pelo casamento veio justamente para "deixar tudo certinho" para que o parceiro tivesse plenos poderes na gestão do Teatro Oficina, da sua obra e da herança.

"Acho que faz sentido", disse Marcelo à coluna, quando anunciou a união com o dramaturgo.

"A gente se ama, fez tanta coisa juntos, eu cuido de tudo dele, tudo mesmo".

Na ocasião, Marcelo também disse que havia anos que Zé Celso tinha "medo de morrer todos os dias". "E esse temor se intensificou nos últimos tempos", completou.

Os dois se casaram em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.

Em seu discurso na celebração, Zé Celso destacou que o casamento visava "a continuidade" do Oficina.

O dramaturgo afirmou que ele e Marcelo viveram como amantes por sete anos, e que depois cada um foi experienciar outras histórias afetivas. "Esse grande amor que nos une é um amor extremamente ligado ao teatro Oficina", disse, na ocasião.

Zé Celso morreu aos 86 anos, na manhã desta quinta (6), após ter 53% do seu corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde morava, em São Paulo.

Marcelo Drummond e os atores Ricardo Bittencourt e Victor Rosa, que moravam no mesmo prédio, também foram internados por terem inalado monóxido de carbono. Os três receberam alta no início desta quinta (6).

Eles iriam seguir para o Oficina, no Bexiga, onde atores e fãs se reúnem para homenagear o dramaturgo.

Acometido por um problema de saúde dias antes do seu casamento, Zé Celso entrou no local sentado em uma cadeira de rodas que era empurrada pelo seu noivo.

A cantora Marina Lima deu início à comemoração cantando "Fullgás", música em que o casal se conheceu.

Daniela Mercury, Bete Coelho, José Miguel Wisnik, Leona Cavalli, Alexandre Borges ?e Maria Bethânia, em participação por mensagem de voz? foram alguns dos artistas que se apresentaram na festa, que teve também rituais indígenas e do candomblé.

Em um discurso bem-humorado de pouco mais de 15 minutos, Zé Celso disse aos convidados que a noite foi uma "das maiores festas" de sua vida e do teatro brasileiro.