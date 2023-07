ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Marcos Palmeira vai se dividir em dois trabalhos nos próximos meses. Ele vai interpretar José Inocêncio na refilmagem da novela "Renascer", que vai suceder "Terra e Paixão" no horário das nove da Globo. Ao mesmo tempo, ele aceitou convite da Warner Bros Discovery para ter um papel de destaque na série baseada no filme "Cidade de Deus" (2002).

A reportagem apurou que Palmeira e seu estafe já concluíram negociação para participação nas duas obras. Os contratos ainda não foram assinados por questões burocráticas. Palmeira aceitou o convite da Globo por ter apreço pela obra e pela parceria de longa data com o autor original da trama, Benedito Ruy Barbosa, e seu sobrinho, Bruno Luperi, que vai adaptar a produção aos novos tempos.

Além de Palmeira, Murilo Benício chegou a fazer testes para o papel de José Inocêncio. Pesou a opinião da empresa, que ainda tem fresca na memória o bom trabalho de Palmeira em "Pantanal" no ano passado. Os testes para o elenco da primeira fase de "Renascer" vão começar nos próximos dias. A preferência da direção é lançar novatos nos papéis principais, como aconteceu na versão original, na qual Leonardo Vieira fez sua estreia na Globo.

Além disso, Marcos Palmeira atuou na versão original de "Renascer" em 1993 como João Pedro Inocêncio, filho do protagonista feito à época por Antonio Fagundes, e está na mente dos telespectadores que lembram da produção.

Em paralelo ao trabalho em "Renascer", Marcos Palmeira aceitou fazer a série "Cidade de Deus", que será uma das apostas da HBO Max para 2024. Na trama, ele fará um policial inescrupuloso. É a volta de Palmeira para a Warner e a HBO. Em 2005, ele foi protagonista da série "Mandrake", primeira aposta da empresa em dramaturgia no Brasil. Com ela, ganhou prêmios e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional como melhor ator.

A série de "Cidade de Deus" vai se passar 20 anos após os eventos do filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund. O fim do filme se passa no fim dos anos 1970, e a série terá ambientação nos anos 1990. O objetivo é mostrar como está a vida dos personagens que fizeram parte do longa. Palmeira foi atraído pelos bons trabalhos que a HBO costuma fazer e pela equipe envolvida no projeto.