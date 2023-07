SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana em que o teatro se despede do maior nome da dramaturgia nacional, Zé Celso, outros palcos de São Paulo recebem espetáculos inéditos. Entre as novidades, a peça "Escombros" tem direção de Clara Carvalho, vencedora dos prêmios APCA, Aplauso Brasil e Shell, e é protagonizada por Iuri Saraiva, que recebeu o do prêmio APCA 2019 pela atuação em "Jardim de Inverno".

Outra estreia da semana é "O Amor Passou Por Aqui", que chega à capital paulista após temporada no Rio de Janeiro. A peça tem direção de Stella Maria Rodrigues e reúne no elenco Letícia Augustin e André Luiz Frambach. O ator é namorado de Larissa Manoela, com quem contracena nos filmes "Tá Escrito" e "Traição Entre Amigas", que estreiam nos cinema neste ano e em 2024.

Confira a lista de estreias da semana nos teatros de São Paulo.

*

O AMOR PASSOU POR AQUI

O espetáculo conta a história de Sofia e Tiago, um casal que se encontra e desencontra ao longo de quatro anos e de diferentes fases da vida. Ela está prestes a se casar e passa a questionar as escolhas que fez pelo caminho. Já ele nunca se permitiu viver uma paixão de verdade.

Dir.: Stella Maria Rodrigues.

Com: Letícia Augustin e André Luiz Frambach.

Teatro Uol - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região central.

14 anos.

Qua. e qui., às 21h. Até 31/8.

R$ 80, em teatrouol.com.br

BROKEN CAKE - O LAR DAS MEMÓRIAS PARTIDAS

O solo representa uma conversa entre irmãs que se distanciaram. Durante a peça são reveladas situações traumáticas que ambas viveram na infância. A atriz, diretora e idealizadora do espetáculo, Ana Guasque, convida o público a refletir sobre a proteção de crianças contra o abuso sexual.

Dir. e atuação: Ana Guasque.

Sesc Pinheiros - r. Paes Leme, 195, Pinheiros, região oeste.

16 anos.

Qui. a sáb., às 20h. Até 29/7.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

ESCOMBROS

O espetáculo acompanha os irmãos Michael e Michelle, que contam versões de histórias que viveram, fantasiando o passado e procurando um sentido para sua infância pobre e conturbada. Ele encontrou o pai crucificado na sala de casa no seu aniversário de 16 anos. Já ela é obcecada pela morte da mãe.

Dir.: Clara Carvalho.

Com: Isabella Lemos e Iuri Saraiva.

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia, região oeste.

16 anos.

Ter. a sex., às 20h30. Até 21/7.

A partir de R$ 10 em sescsp.org.br

GAIOLA DAS PRINCESAS

A comédia conta a história de Marcos, um homem que recebe a notícia de que sua filha está doente. Sabendo da situação da menina, um grupo de drag queens organiza um espetáculo com o objetivo de arrecadar fundos para o hospital e procurar doadores para a menina.

Dir.: Hermes Carpes.

Com: Luciano Costta, Lucas Romão e Daniél Kripka.

Teatro West Plaza - av. Antártica, 408, Água Branca, região oeste.

14 anos.

Sex., às 20h30. Até 25/8.

R$ 80, em ingressoparatodos.com.br

A INQUILINA

Com texto da americana Jen Silverman, o espetáculo discute situações vividas por mulheres na faixa dos 50 anos. Sharon e Robyn têm vidas muito distintas, mas há em comum o desejo pela mudança. Ambas compartilham as dores e felicidades da fase em que se encontram.

Dir.: Fernando Philbert.

Com: Carolyna Aguiar e Luisa Thiré.

Sesc Bom Retiro - al Nothmann, 185, Campos Elíseos, região central.

16 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 6/8.

A partir de R$ 15, em sescsp.org.br

POLARIS

O espetáculo mistura dança, acrobacias e ilusionismo. Na trama, uma criança com dificuldades para lidar com a brutalidade humana encontra Polaris, um reino de gelo onde vivem criaturas fantásticas que desafiam a lógica dos seres humanos.

Dir.: Maicon Clenk.

Com: Bárbara Mel, Claudia Alegria e Priscila Teixeira.

Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central.

Qui. e sex., às 20h30; sáb., às 17h e às 20h30; dom., às 17h. Até 16/7.

R$ 50, em sympla.com.br