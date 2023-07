SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears se pronunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (6), sobre os boatos de ter sido agredida por um astro da NBA. Em publicação nas redes sociais, a artista pop esclareceu sua versão sobre o ocorrido - sites apontaram que Britney pediu uma foto para o jogador Victor Wembanyama, mas foi atingida no rosto pelo segurança dele.

Britney relata que "experiências traumáticas não são novidade" e que "não estava preparada" para o que aconteceu. Após reconhecer o atleta no saguão do hotel em que estava, ela decidiu abordá-lo e parabenizá-lo pelo sucesso. "Estava muito barulhento, então eu o toquei no ombro para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador onde ele menciona que eu o agarrei por trás, mas na verdade eu apenas toquei no seu ombro", escreveu ela. "Aí, o segurança dele me deu um tapa no rosto sem nem olhar para trás, na frente de uma multidão. Quase eu caí no chão e fazendo meus óculos caírem do meu rosto."

Ela descreve que, na última quarta-feira (5), estava cercada por um grupo de fãs e que nenhum segurança dela agrediu os seus seguidores. Sendo assim, a cantora afirma que era importante dar o exemplo e tratar as pessoas com respeito.

"A violência física está ocorrendo com muita frequência neste mundo. Muitas vezes, atrás de portas fechadas. Eu apoio todas as vítimas e meu coração está com todos vocês! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, do segurança dele ou de sua organização. Espero que eles o façam", completa ela, que também agradeceu ao Departamento de Polícia de Las Vegas e aos detetives pelo apoio.

Uma investigação sobre o ocorrido segue em curso, já que Britney prestou queixa formalmente à polícia.