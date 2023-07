SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento de Zé Celso e Marcelo Drummond começou em 1987. Os dois se cruzaram em uma rua no Rio de Janeiro e, apenas uma troca de olhares foi suficiente para uni-los. A cerimônia de casamento aconteceu em 7 de junho deste ano, como uma forma de garantir que Drummond herdasse o Teatro Oficina.

Um mês após a celebração, o cineasta morreu, na quinta-feira (6), por complicações de um incêndio que atingiu seu apartamento no bairro Paraíso, zona sul de São Paulo. Os dois já falaram que viveram como namorados por apenas sete anos e que, depois, resolveram abrir o relacionamento, para viverem outras histórias com outras pessoas.

"Esse grande amor que nos une é um amor extremamente ligado ao teatro Oficina", disse Zé em um discurso no casamento, acompanhado pela coluna Mônica Bergamo, da Folha.

Eles moravam em apartamentos no mesmo prédio, sempre com o Teatro Oficina como ligação. O corpo do dramaturgo começou a ser velado na noite de quinta-feira (6) e se estendeu pela madrugada, com a a presença de diversos famosos, como Julia Lemmertz e Alexandre Borges.

Em entrevista ao portal Terra, em 2021, Zé afirmou que nunca pensou em se separar de Marcelo. "Mesmo quando ele teve namorados, eu tive outros", afirmou Zé.

"É coisa simples assim. Desse jeito: casamos para ter amantes. Porque casamento sem amante é muito sem graça", afirmou Marcelo.