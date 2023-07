SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na avenida Europa, em São Paulo, vai receber uma exposição dedicada à vida e à obra de B.B King.

A mostra vai reunir imagens do acervo do rei do blues, desde o começo de sua carreira até o auge de seu sucesso, e objetos como o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971 e a icônica guitarra Gibson Lucille, assinada por King em seu show em São Paulo em 1993.

Paralelamente à trajetória do artista, a exposição vai fazer uma linha do tempo de movimentos de luta contra a segregação ao redor do mundo.

"B.B. King: um mundo melhor em algum lugar" será aberto ao público no próximo dia 26.