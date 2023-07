SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef e apresentadora Rita Lobo terá um programa na Globo.

A atração será uma série documental sobre pratos feitos de diferentes regiões do Brasil e vai estrear no segundo semestre deste ano.

Rita vai rodar o país em busca de ingredientes locais e histórias que têm a culinária como ponto de partida.

As gravações devem ocorrer ainda neste mês.

A novidade será anunciada na manhã deste sábado (8), durante o programa É de Casa.

Rita Lobo é apresentadora do Cozinha Prática, no canal a cabo GNT, que faz parte do Grupo Globo.