SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Garner irá reprisar o papel de Elektra em "Deadpool 3", em mais um filme da franquia estrelada por Ryan Reynolds. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (7), pela revista The Hollywood Reporter.

A estreia de Jennifer como Elektra aconteceu em "Demolidor", protagonizado por Ben Affleck em 2003. Dois anos depois, a personagem ganhou seu próprio filme solo em 2005. Na época, a atriz se tornou uma das primeiras mulheres a liderar um longa solo de um personagem dos quadrinhos.

Este será o primeiro filme do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney, e portanto, será o primeiro a se encaixar na cronologia oficial do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Os dois filmes anteriores, lançados em 2016 e 2018, arrecadaram mais de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) nas bilheterias mundiais.

"Deadpool 3" será dirigido por Shawn Levy e está programado para ser lançado em 3 de maio de 2024.