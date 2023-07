SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poeta e tradutora argentina Laura Wittner é a primeira convidada confirmada da Flip 2023.

A festa acontece na cidade fluminense de Paraty de 22 a 26 de novembro, mesmo período do ano passado, quando pela primeira vez teve uma edição presencial fora do inverno em 20 anos de festival.

Wittner, escritora pouco conhecida no Brasil, tem carreira que remonta aos anos 1980 e em breve terá duas obras suas lançadas em editoras diferentes.

O Círculo de Poemas, parceria da Fósforo com a Luna Parque, publica agora em julho "Tradução da Estrada", com meditações sobre o cotidiano. Já a Bazar do Tempo comprou os direitos para publicar o livro "Se Vive y se Traduce", uma obra composta por fragmentos de prosa que reflete sobre a experiência de tradução.

A Flip anunciou, na semana passada, que terá a escritora e ativista Patrícia Galvão, a Pagu, como homenageada de 2023.

A autora de "Parque Industrial", relevante nome dos movimentos feminista e modernista, estará no centro das discussões literárias deste ano. A curadoria da festa está a cargo da editora Fernanda Bastos e da pesquisadora Milena Britto, que também cuidaram da Flip 2022 com Pedro Meira Monteiro.