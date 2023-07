SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simony foi às redes sociais para comemorar a remissão de seu câncer no intestino. Ela descobriu a doença no ano passado após fazer exames de rotina.

"Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória", escreveu a ex-integrante do Balão Mágico.

Simony teve que passar por sessões de quimioterapia para combater o câncer e chegou a ficar meses internada. "Essa jornada não foi fácil e não é fácil, houve momentos de incertezas, medos e desafios, mas com muita determinação, apoio da família, amigos e profissionais de saúde incríveis vencer essa batalha", seguiu ela.

"Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia."

A cantora finalizou o post afirmando que quer inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. "Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie na sua capacidade de superar qualquer desafio", disse.

Simony lançou recentemente um livro em formato de ebook, intitulado "Um Dia de Casa Vez - A Realidade por Trás de um Diagnóstico", em que narra a descoberta da doença e seu tratamento.