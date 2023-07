SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte, que foi secretária especial da Cultura durante o governo Jair Bolsonaro, foi ao Instagram neste sábado para postar notícias desfavoráveis ao presidente Lula coladas à imagem de artistas que o apoiaram, como as cantoras Anitta e Ivete Sangalo.

A atriz Regina Duarte quando integrava o governo Bolsonaro Isac Nóbrega/PR regina duarte **** Ela compartilhou títulos de reportagens que apontam redução na produção de carros e ironizou o fato de que o governo está subsidiando os automóveis populares.

"Nem a manipulação barata/relâmpago pra redução sintética no preço dos automóveis zero sem mexer nos impostos exorbitantes, ajudou. Brasil segue colhendo as consequências de um governo trágico", escreveu.

Além das duas, a imagem compartilhada pela atriz também inclui os atores Alexandre Nero e Bruno Gagliasso, o influenciador Felipe Neto e uma foto do próprio Lula ao lado do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.