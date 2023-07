SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste final de semana, nos dias 15 e 16, o bairro da Liberdade recebe a 44ª edição do Tanabata Matsuri, o maior festival japonês de rua do mundo. O evento celebra a cultura japonesa por meio de apresentações de música, dança e arte, além de oferecer opções gastronômicas típicas.

No Japão, o festival é sediado em diversas cidades e é considerado um feriado nacional, enquanto no Brasil a comemoração acontece desde 1979. Neste ano, o evento tem início às 10h30 e funciona até as 18h na praça da Liberdade, a entrada é gratuita.

A comemoração, também conhecida como Festival das Estrelas, conta com shows musicais, danças folclóricas, arte, oficinas, apresentações dos tradicionais tambores taikô, entre outras atrações típicas.

Durante a celebração, os visitantes também podem escrever seus pedidos nos tanzakus, fitas coloridas que passam por uma cerimônia Xintoísta ao final do festival. Segundo a lenda, a fumaça da queima leva os pedidos ao céu para que sejam atendidos.

Parecido com o ritual de passar o ano novo com roupas de determinadas cores, as fitas que formam os tanzakus são confeccionados em seis opções de pigmento, cada uma representando um desejo. Após escrever seus pedidos, as pessoas os penduram pelos bambus distribuídos pela praça da Liberdade e ruas do entorno. Ao final da celebração, a organização do evento recolhe todos e encaminha para a cerimônia, que acontece em alguns dias.

TANABATA MATSURI

Quando 15 e 16/7, das 10h30 às 18h

Onde Praça da Liberdade, s/n, Liberdade, região central

Preço grátis