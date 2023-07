ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Estreia da semana na CNN Brasil, o Domingol com Benja começou no último domingo (9) começou com uma audiência morna. O programa comandado por Benjamin Back cumpriu seu principal objetivo e ganhou da Jovem Pan, principal concorrente da CNN atualmente. Mas o debate esportivo perdeu para a GloboNews e para a BandNews, que exibiam entrevistas no horário.

Segundo dados de audiência obtidos pela reportagem, das 13h às 15h, o Domingol marcou 0,1 ponto de média no Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão). No mesmo horário, a BandNews conseguiu 0,2 ponto. A GloboNews liderou entre os canais pagos de notícia, com 0,4 ponto. A Jovem Pan ficou com 0,0 ponto -o famoso traço.

Mesmo com o resultado considerado baixo, Benja conseguiu dobrar os números, já que na semana passada foi a CNN Brasil quem ficou no traço na faixa. A expectativa é que o apresentador e seus comentaristas de futebol elevem os números com o passar das semanas e a consolidação da atração.

Junto com Benja, estão no programa os ex-jogadores Emerson Sheik e Kléber Gladiador, além de Maurício "Mano" Borges, fiel escudeiro do apresentador em atrações de futebol.

O Domingol marca o retorno de Benjamin Back para a TV por assinatura após dois anos e meio. Entre 2014 e 2020, ele foi apresentador do Fox Sports Rádio, programa de debates que liderava a audiência na hora do almoço com opiniões acaloradas sobre as quatro linhas. Benja saiu da atração pouco antes do seu fim por causa da fusão entre Disney e Fox que o obrigava a ter contrato de exclusividade.

Sua contratação pela CNN Brasil é uma aposta para combater a audiência da Jovem Pan News, que investe em esporte nas tardes de domingo. Em 2021, Benja chegou a negociar um programa no canal de notícias de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha -mas teve o negócio vetado pelo SBT por causa da transmissão da Jovem Pan na TV aberta em antenas parabólicas.