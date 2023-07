SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Felipe Prior se pronunciou, na tarde desta segunda-feira (10), sobre o fato de ter sido condenado a seis anos de prisão por estupro. O comunicado foi divulgado no perfil do arquiteto nas redes sociais e é assinado pelos advogados de defesa. No texto, Prior reforça sua inocência.

"Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito", diz o trecho do comunicado.

A defesa alerta que recebeu as informações sobre a condenação pelos meios de comunicação, já que a "sentença sequer foi publicada e se encontra em segredo de Justiça". "A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência", completa o texto.

Prior foi condenado a seis anos de prisão por estupro, resultado de uma denúncia feita em 2020 por uma mulher que se identifica como Themis. O processo corre sob sigilo, mas a informação foi confirmada à Folha por Maira Pinheiro, advogada da vítima.