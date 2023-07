SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt "saqueou" a vinícola Château Miraval que ele é co-proprietário com a ex-esposa Angelina Jolie na França. A acusação dos advogados de Jolie, que processam o ator, afirma que ele teria gasto milhões de dólares em reformas na piscina e um estúdio de gravação. As informações são do Financial Times.

De acordo com a empresa que administra o negócio, Pitt e seus parceiros devem mais de US$ 350 milhões. Os advogados afirmam que Pitt agiu como uma "criança petulante" enquanto se envolvia em uma "tentativa descarada de ganhar dinheiro".

A equipe jurídica da vinícola disse que Jolie inicialmente tentou vender sua parte do Miraval para Pitt, mas desistiu, porque ele condicionou o acordo à assinatura de um acordo de não-difamação. Eles também alegaram que Pitt "desperdiçou os ativos da empresa, gastando milhões em projetos fúteis, incluindo mais de US$ 1 milhão em reformas na piscina, construindo e reconstruindo uma escada quatro vezes e gastando milhões para restaurar um estúdio de gravação".

O astro também teria gasto "quase um milhão de euros por ano reconstruindo constantemente muros de pedra usando pedreiros da Croácia" e cerca de 3 milhões de euros em despesas não especificadas, como "trabalho de vestuário"

O ator de 59 anos, que passou o último fim de semana no autódromo de Silverstone, no Reino Unido, filmando seu próximo filme de Fórmula 1, negou as acusações e afirmou que Jolie tentou prejudicar sua reputação ao vender sua parte da vinícola "por trás das costas de Pitt" por US$ 64 milhões em 2021 para um investidor russo. Pitt afirmou em documentos anteriores que eles haviam concordado "que venderiam suas participações separadamente apenas com o consentimento do outro", uma afirmação que Jolie negou.

Há ainda acusações de Jolie contra Pitt, que teria a agredido durante um voo com os filhos. Esta suposta agressão foi exposta nos processos judiciais sobre o futuro da vinícola, que eles compraram juntos por 25 milhões de euros em 2008. Segundo os documentos judiciais, o negócio gerou mais de 15 milhões de euros em lucros somente em 2022.

O documento diz que, desde o divórcio, Pitt "orquestrou um plano até agora bem-sucedido para assumir o controle de fato do Château Miraval", alegando que ele havia excluído sócios e se recusado a nomear diretores neutros para o conselho da entidade baseada em Luxemburgo, através da qual a vinícola opera.

Anteriormente, advogados de Pitt acusaram Shefler (o investidor russo, que tentou comprar a parte de Jolie) de tentar uma "tomada hostil" da vinícola, onde os dois atores se casaram. Pitt também afirma que ainda possui 60% da propriedade, alegando que ele apenas transferiu "nominalmente" 10% para Jolie em 2013.