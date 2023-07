SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Holland desabafou sobre o período em que esteve viciado em álcool e como conseguiu se livrar do problema. Em episódio do podcast On Purpose, de Jay Shetty da última segunda-feira (10), o astro de "Homem-Aranha" também contou como alcançou a sobriedade.

Holland disse que percebeu o problema quando decidiu passar o mês de janeiro de 2022 sem ingerir álcool: "eu estava acordando e pensando nisso. Eu estava sempre checando o relógio... E isso realmente me assustou".

"Talvez eu tenha um pouco de problema com álcool", foi a reação do ator ao perceber o impacto trazido pelo tempo sóbrio. "Então eu decidi me punir e disse: 'eu vou fazer fevereiro também'". Dessa maneira, Holland continuou a jornada de sobriedade e decidiu estender o período para seis meses.

O namorado de Zendaya contou que os primeiros meses não foram fáceis: "eu ia a eventos de trabalho, mas pensava: 'não consigo me divertir a menos que beba uma cerveja'".

"Quando chegou 1º de junho, era o dia mais feliz da minha vida", disse ele sobre o fim dos seis meses, que, depois, viraram um ano e meio. Ele comentou como se sente no momento, estando sóbrio: "tenho uma clareza mental melhor. Passei a me sentir mais saudável, mais apto".

Holland também incentivou os ouvintes a abandonarem o vício em álcool: "se eu pudesse encorajar alguém a beber menos, seria ótimo".