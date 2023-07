RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A produtora Anita Prado, do RJTV, jornal local do Rio de Janeiro, viralizou com uma tática inusitada em uma reportagem exibida ontem. A jornalista mostrou a comentada estratégia para conseguir o depoimento de um homem envolvido em uma Organização Social com contratos avaliados em mais de R$ 800 milhões com prefeituras do Estado do Rio.

Na reportagem, Anita foi ao encontro de Luiz Carlos de Souza, diretor do IMP (Instituto de Medicina e Projeto), que teria faturado milhões com contratos com prefeituras da Baixada Fluminense, mas tanto ele e o presidente negam ligação. Inclusive, Alexandre Abreu, que seria o presidente, vive com dificuldades financeiras e depende de auxílio do governo.

Na abordagem, a jornalista não se identificou de cara, quando tocou a campainha para conversar com Luiz Carlos. Então, assim que um homem apareceu no portão, ela perguntou se ele era o procurado por ela. Quando recebeu a confirmação de que era Luiz Carlos, ela retirou o microfone que estava escondido no blazer e começou a questioná-lo, sem dar a oportunidade dele escapar.

Nas redes sociais, os usuários elogiaram a sagacidade da jornalista para conseguir o depoimento. "A jornalista precisando bater a meta da pauta #RJ2 #RJTV", disse um seguidor. "Adorei a técnica", comentou outra. "Você sacando o microfone tal qual uma arma no velho oeste me pegou", avaliou mais um. "Parabéns pela presença de espírito e pela sagacidade!", parabenizou mais um. "O melhor é o semblante, como se fosse normal puxar um microfone de repórter do nada numa conversa", destacou outro.

Em uma publicação no Twitter, a jornalista se divertiu ao descobrir que viralizou nas redes sociais com a estratégia para conseguir o depoimento. "Virei meme? Não acredito que esse dia chegou. Ela também comentou: "Não acredito que virei meme. Agora vão descobrir meu truque!", escreveu ela.