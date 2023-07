RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A maior cobertura do Brasil, localizada no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que está à venda por R$ 59 milhões, recebeu visitas ilustres, foi palco de festas de luxo e de cenário para novelas e séries.

Propriedade tem lista de famosos que passaram pelo local. O imóvel já teve a presença de Frank Sinatra, o guitarrista George Harrison dos Beatles, Dorival Caymmi e a estrela de Hollywood Kim Novak, segundo informações do jornal Extra.

Filha do playboy Jorginho Guinle, Georgiana Guinle diz que seu pai morou na cobertura e levou Kim, estrela de filmes como "Picnic" e "Vertigo", de Alfred Hitchcock, para se arrumar no imóvel para o Carnaval do Rio. "Ela queria muito conhecer o Carnaval do Rio e, para não serem reconhecidos, se vestiram de mendigos e foram para um bloco no Centro, anônimos. Como ela estava hospedada no Copacabana Palace, meu pai a levou para se disfarçar na cobertura da família", disse ela, que não morou no imóvel, mas frequentou bastante na infância.

Já o guitarrista, que se hospedou na propriedade, atraiu uma multidão de fãs na portaria do edifício. "Eu tinha uns 7, 8 anos. Lembro que estava chegando do colégio, vi uma fila de gente que fazia looping na portaria e não sabia por que aquela multidão estava ali aglomerada. Mas ele não desceu, ele era muito simples e discreto", afirmou Georgiana.

O sobrinho de Jorginho, Carlos Guinle, 51, relembra as frequentes festas black tie oferecidas pelo tio, com a presença de celebridades. "Era meio hipnótico sentar e conversar com ele. Meu tio era um poço de cultura sobre arte, música. Na década de 40 ele promovia jam sessions por lá, reunia amigos para ouvir um som e beber. Meu avô era muito amigo do (cantor e compositor) Dorival Caymmi, eles fizeram algumas parcerias nesses encontros. 'Sábado em Copacabana' foi uma delas", contou.

Cenários de produções televisivas e festas. O local foi utilizado como set de filmagem de séries como "Dom", exibida pelo Prime Vídeo. Além disso, o local recebeu festas, jantares e recepções.

O imóvel conta com piso de mármore italiano, que reveste os quase 4 mil metros quadrados da cobertura. A propriedade tem quatro andares, conta com 12 banheiros e é localizada no edifício Tucumã. De frente para a praia, o imóvel tem vista privilegiada para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar.

Inicialmente, há quatro anos, o imóvel foi colocado à venda por R$ 65 milhões. Porém, recentemente, teve o valor reduzido em R$ 6 milhões para conseguir ser vendido. Além disso, a propriedade soma desde 2019, quando a venda foi anunciada, dívidas de IPTU, que ultrapassam R$ 862 mil.