SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1", que estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas de São Paulo, é marcado pela adrenalina das performances radicais de Tom Cruise. No sétimo longa da franquia, o ator é visto correndo de carro por Roma, lutando sobre um trem em movimento e até saltando de moto de um penhasco.

Na nova aventura do agente especial Ethan Hunt, o mundo está ameaçado por um vírus digital que parece ter adquirido consciência. Sem que nenhum país consiga controlar a arma eletrônica, a única alternativa do protagonista é encontrar uma chave que pode levá-lo a uma central responsável pelo artefato.

Assim como em outros filmes, Cruise dispensa o uso de dublês e vive as aventuras de seu personagem na própria pele. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do ator, é possível ver o diretor Christopher McQuarrie e a equipe de produção respirarem aliviados após um salto bem-sucedido executado pelo astro.

Quem assiste às cenas do novo filme também pode sentir frio na barriga cada vez que a vida do personagem -e do ator- é posta em risco. Mas há os que amam adrenalina e querem ter a experiência de se aventurar como nos filmes.

Com o acompanhamento profissional necessário e seguindo normas de segurança, algumas empresas oferecem passeios radicais sem precisar viajar para Washington, Roma ou Praga. Veja a seguir como praticar esportes radicais na cidade de São Paulo.

ESCALADA

Engana-se quem pensa que para escalar grandes alturas é preciso sair da capital. Em São Paulo, estão pipocando casas que permitem a prática em um ambiente controlado, sem interferências externas. Locais como a Casa de Pedra, com unidades nos bairros de Moema e Perdizes, e a Fabrica Escalada, no Itaim Bibi e na Chácara Santo Antônio, recebem quem quer se aventurar por rochas artificiais.

Na Casa de Pedra, a escalada pode ser feita com cordas, mosquetões e cadeirinhas -o chamado top roupe, em paredes com cerca de 15 metros de altura- ou sem o auxílio desses itens -prática conhecida como boulder, feita em paredes de até 5 metros. As duas modalidades podem ser praticadas tanto pelos mais experientes quanto por aventureiros de primeira viagem, com auxílio dos monitores do local.

Na Fabrica Escalada, o foco é a prática de boulder, com paredes que chegam a 4 metros de altura. Além dos colchões que minimizam o impacto, os instrutores ensinam técnicas para aterrissar com

segurança em caso de quedas.

Quem quiser sentir o frio na barriga de se pendurar nas alturas como Ethan Hunt pode reservar horários avulsos nas casas de escalada.

**Casa de Pedra**

al. dos Guaramomis, 256, Planalto Paulista. Tel. (11) 4563-2903. Seg a sex., das 7h às 22h, sáb. e dom., das 13h às 21h. A partir de R$ 75

r. Venâncio Aires, 31, Pompeia. Todos os dias. A partir de R$ 75

**Fabrica Escalada**

r. da Paz, 1.823 Chácara St. Antõnio. Tel. (11) 5181-0867. Seg., das 16h às 22h, ter. a qui.,das 12h às 22h. sáb e dom., das 10h às 19h. A partir de R$50

r. Dr. Renato Paes de Barros, 484, Itaim, Seg. a sex. A partir de R$ 50

RAFTING

No novo longa, Tom Cruise passa pelas águas tranquilas dos canais de Veneza, mas sem deixar de viver momentos cheios de adrenalina. Também é possível sentir fortes emoções e se aventurar por rios depois de assistir ao filme.

A empresa SelvaSP oferece o passeio que leva cerca de duas horas e meia em um percurso de 6 quilômetros de rio. No local, também é possível fazer atividades como boia cross, rapel, tirolesa e arvorismo. Entre as opções de rafting, existem os pacotes Paulistano -com uma decida de tirolesa antes das corredeiras, por R$ 148- e Mega Combo -que também inclui rapel e trilha e custa a partir de R$ 186.

É recomendado que os aventureiros levem uma troca de roupa para vestir na volta para a casa, já que é preciso estar disposto a se molhar para enfrentar o passeio.

**Selva SP**

Estrada do Capivari, 5.005, Engenheiro Marsilac, região sul. Tel. (11) 94703-9638. Das 9h às 17h. A partir de R$ 148

RAPEL

Dentre as cenas com maior tensão que Tom Cruise já protagonizou, aquela em que ele tem de escalar o edifício Burj Khalifa, em Dubai, com certeza se destaca. Além de saltar de janelas do prédio mais alto do mundo, ele corre por alguns andares na lateral da torre preso por cordas e mosquetões de rapel.

Essa é uma experiência que, de alguma forma, dá para ser reproduzida em São Paulo, desde que com os devidos equipamentos de segurança. Quem passa a pé ou de carro por baixo do viaduto Sumaré, na região oeste, pode já ter visto pessoas que descem os quase 30 metros de altura presas por cordas.

Segundo a empresa RapelSP, que realiza esse serviço, o nível de dificuldade da descida é baixo e é preciso uma quantidade média de coragem para praticar a atividade.

É possível descer monitorado ou acompanhado por instrutores. Na primeira opção, o aventureiro recebe ajuda na saída do rapel e um instrutor o auxilia na ponta da corda. Já na segunda modalidade os praticantes são acompanhados do início ao fim da descida.

Também é possível praticar bungee jump e tirolesa no local, sentindo a adrenalina de ver os carros passando bem em baixo do passeio.

**RapelSP**

av Sumaré, s/n, Sumaré, região oeste. Tel. (11) 96363-6357. Consultar datas em rapelsp.com.br. A partir de R$ 62

TIROLESA

Na cidade de São Bernardo do Campo, que faz divisa com São Paulo, está localizado o parque Caminhos do Mar, que oferece diferentes passeios pelas matas nativas, além de atividades de turismo ecológico. Há cerca de um mês, o local inaugurou uma tirolesa que leva do ABC paulista até Cubatão, no litoral, num trajeto de cerca de 60 segundos.

O passeio foi apelidado de voo da serra por ocorrer a cerca de 70 metros do chão e por um percurso de 500 metros. Apesar de parecer mais voltada apenas aos mais corajosos, a atração é voltada a visitantes de todas as idades, incluindo crianças e idosos.

A tirolesa é a primeira dentro de uma unidade de conservação ambiental de São Paulo. O passeio pode ser feito sozinho ou em dupla.

**Parque Caminhos do Mar**

rod. SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 42 - São Bernardo do Campo. Qua. a dom., das 8h às 17h. A partir de R$ 60, em voodaserra.com.br