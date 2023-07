SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco de 'Oppenheimer', filme que estreia no próximo dia 20, abandonou a estreia do longa-metragem de Christopher Nolan em apoio à greve dos atores de hollywood que começou nesta quinta-feira (13) após o sindicato Screen Actors Guild, o SAG-AFTRA, não conseguir entrar em acordo com os estúdios.

De acordo com o portal Deadline, Nolan quem deu a notícia para a multidão que acompanhava a estreia.

"Tenho que reconhecer o trabalho de nosso incrível elenco, liderado por Cillian Murphy", disse o diretor. "A lista é enorme -Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek e muitos outros.

"Infelizmente, eles estão indo escrever seus cartazes para o que acreditamos ser uma greve iminente do SAG, juntando-se a um dos meus sindicatos, o Writers Guild, na luta por salários justos para os membros trabalhadores de sua união."

O ator Matt Damon já havia dito ao portal Variety que o elenco conversou sobre a abordagem que tomariam caso a greve fosse decretada, em depoimento dado ainda no tapete vermelho. "No segundo que decretarem, vamos para casa", comentou.

Emily Blunt e Kenneth Branagh também já haviam manifestado apoio à greve na entrada do evento.

Os 160 mil artistas sindicalizados no Screen Actors Guild, o SAG-AFTRA, anunciaram que estão paralisando suas atividades. O sindicato aprovou a paralisação com votação unânime.

Eles se juntam, agora, à greve dos roteiristas, em curso desde o início de maio. Os autores de texto para cinema e TV têm demandas semelhantes às dos atores, em especial em relação aos royalties advindos do streaming.